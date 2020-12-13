التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة، مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

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من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : عبدالله الجدعاني.

خط الدفاع : ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو،

محمد البريك.

خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

تشكيل الوحدة المتوقع :

حراسة المرمى : راغد النجار.

خط الدفاع : ألبرتو بوتيا، عبدالله الحافظ، نايف كريري، محمد العمري.

خط الوسط :محمد القرني، انسيلمو دى موريس، ديمتري بيتروايس، هيرناني سانتوس، حسين العيسي.

خط الهجوم : أحمد عبده.