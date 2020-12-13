كروة جول مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي bein sports hd1 بث مباشر اليوم 13-12-2020 الدوري الاسباني

يستقبل فريق برشلونة نظيره ليفانتي، اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني، لموسم 2020/2021.

ملعب "الكامب نو"، في كتالونيا يستقبل مباراة الفريقين، والتي تُقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

برشلونة يدخل المباراة وهو يتواجد في المرتبة التاسعة، برصيد 14 نقطة، بينما

ليفانتي يتواجد في المرتبة الثامنة عشر برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم

تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd3، 4k.

يُمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا.