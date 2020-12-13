موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره الوحدة يوم الاحد 13 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

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تقام مباراة الهلال والوحدة علي ملعب الملك فهد الدولي.

يدخل الهلال الجولة الثامنة هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، جمعهم من 7 مباريات، حيث استطاع تحقيق الفوز في 6 لقاءات بينما تعادل في مباراة وحيدة.

علي الجانب الاخر يحتل فريق الوحدة المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الهلال والوحدة:

تنطلق مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر، 7:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8:45 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة :

تذاع مباراة الهلال والوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية.

التقي الفريقين في 15 مباراة بتاريخ مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث استطاع الزعيم تحقيق الفوز في 13 مواجهة، بينما لم ينتصر فريق الوحدة في أي مباراة، وحسم التعادل نتيجةمباراتين آخرتين.