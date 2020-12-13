بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 13-12-2020 الدوري الاسباني

يحتضن ملعب "كامب نو"، اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني، لموسم 2020/2021، مباراة برشلونة وليفانتي.

المباراة تقام ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من بطولة الليجا.

برشلونة يدخل المباراة، وهو يُعاني عقب الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية، خارج قواعده من قادش بهدفين مقابل هدف.

بينما ليفانتي يدخل المباراة وهو قادم من فوز حققه على خيتافي بثلاثية نظيفة، بعدما تعثر في ثماني مُباريات تواليًا.

معلق مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أعلنت أنّ المعلق المصري، أحمد

الطيب، وهو من سيتولى مهمة التعليق على المباراة.

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