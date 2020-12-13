منتخب الشباب يُجري مسحة كورونا

أجري لاعبو منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، صباح اليوم، المسحة الطبية المقررة قبل 48 ساعة من كل مباراة لفيروس كورونا المستجد استعدادًالمباراة ليبيا بعد غدٍ الثلاثاء في افتتاحية تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.
كما أجرى المسحة باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، وأشرف على المسحة وليد منظور طبيب منتخب الشباب، مع دكتورة سعيدة عياشي، رئيس اللجنة الطبية بالبطولة، بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.
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