شكرا لقرائتكم شوبير يعلن رفض الأهلى التنازل عن قضية نادى القرن رغم الاتصال الهاتفى من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الافريقى خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الان ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الاهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية واستعمل حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الافريقى والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".

ويضيف شوبير:"الزمالك عايز يفتح صفحة جديدة مع الاهلى وحصل اتصال هاتفى بين ادارة الزمالك الحالية وادارة الاهلى ، وماعلمته أن الاهلى بيرحب بفتح صفحة جديدة مع الزمالك بإدارته الحالية ولكن لن يتنازل عن القضية لان الادارة السابقة للزمالك لاتزال تلاحق الادارة الحالية بالقضايا والدنيا مش واضحة لذا الاهلى سوف ينتظر حتى يزيل غموض الموقف الراهن".

وتابع شوبير:" ادارة الزمالك الحالية ماشية بإطار علمى ، والدكتور أشرف صبحى قال أن التفتيش على كل الادارات الرياضية لايزال قائم بما يعنى أن كل شخص ماسك منصب لازم يتقى الله ويعرف أن الله حق وأن المكر السيىء لايحيق إلا بأهله وأن التحامى بالصفحات على السوشيال ميديا لن يدوم ، فى النهاية لايصح الا الصحيح ، ربنا عرفوه بالحق".

وأردف شوبير:"الخطيب لبس فانلة الزمالك ، وحسن شحاته وفاروق جعفر وعلى خليل لبسوا تى شيرت الاهلى فى مباراة اعتزالى وتشرفت بالتصوير معاهم ، ملهاش لازم ولاقيمة اللى بيحصل دلوقتى ، عيب بجد".

ويطالب النادى الأهلى بـ50 مليون جنيه من نادى الزمالك، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن وهو اللقب الممنوح في الأساس بشكل رسمى لنظيره الأحمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 19 عاما وتحديدا عام 2001،

وعلم"اليوم السابع" أن المحكمة الاقتصادية تدوالت القضية المرفوعة من الأهلى ضد الزمالك ، وقررت تأجيلها حتى يوم الثالث من يناير المقبل، بناء على طلب من مسئولي الزمالك .

يذكر أن النادى الأهلى أعلن فى وقت سابق عن نيته فى إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره (نادى القرن) الذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.