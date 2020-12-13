شكرا لقرائتكم محمد يوسف يكشف أسباب تعثر البنك الأهلى فى الجولة الأولى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد يوسف المدير الفنى للبنك الاهلى أن غياب الانسجام سبب تعثر فريقه فى أول جولة بمسابقة الدوري مؤكداً أن طموحه إنهاء الموسم بمركز يليق بفريقه ، وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" التعادل مع وادى دجلة فى أول مباراة شىء مميز لاننا حصدنا مكاسب مهمة من المباراة أهمها الروح القتالية والاداء الجميل والنواحى البدنية المميزة".

ويضيف محمد يوسف :" الانسجام فقط هو ماينقص البنك الاهلى ، لاننا خضنا فترة إعداد أسبوعين وكانت مضغوطة لضيق الوقت مثل كل الفرق ولكن الفرق التى غيرت شكلها بالكامل وتعاقدت مع لاعبين كثيرون سوف تفتقد عنصر الانسجام فى مستهل رحلتها بالدوري ومع عودته سوف يضيف قوة هائلة للفريق".

وأكمل المدير الفنى للبنك الاهلى :" الدور الاول دائماً يكون دور تجميع النقاط ، وزى ماشوفنا الدوري بدأ سخن لان مفيش فترة راحة طويلة بين الموسم الجديد والموسم الماضى بما يعنى أن كل الفرق فى كامل جاهزيتها الفنية والبدنية والمفاجأت واردة وبقوة ولنا فى مباراة الاتحاد وبيراميدز أكبر دليل".

وتابع محمد يوسف :" طموحنا انهاء الموسم فى مركز يليق بمؤسسة البنك الاهلى التى توفر لنا كل الاجواء المناسبة بقيادة اللواء اشرف نصار ولجنة الكرة بالنادى ، أتمنى أن نقدم كورة حلوة تعجب الجمهور وكما نتائج مميزة فى أول تواجد بالممتاز".

تعادل فريق البنك الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد يوسف، مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما أمس باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز فى الظهور الأول للبنك الأهلى بدوري الأضواء والشهرة، أحرز هدف وادى دجلة صلاح أمين فى الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع فى الشوط الثانى.