شكرا لقرائتكم شوبير للأهلاوية: بالراحة شوية على شريف ورمضان.. ومصطفى محمد عملة نادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى أحمد شوبير ، جمهور الأهلى بتخفيف حدة الهجوم على الثنائى شريف إكرامى ورمضان صبحى لاعبا بيراميدز ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بالراحة شوية ياجماعة على شريف إكرامى ورمضان صبحى ، شريف مكنش بيلعب فى الاهلى وراح بيراميدز بقى أساسى ، ورمضان ده لاعب منتخب مصر ومش طبيعى نهاجمه بالشكل ده".

ويضيف شوبير:" الاتحاد السكندرى فاجئنى بالمستوى الذى ظهر به أمام بيراميدز ، بجد فرقة مميزة وحسام حسن ليه مفعول السحر مع أى فريق بيدربه ، كان قريب أنه يخرج الاهلى من الكأس لولا توفيق لاعبى الاهلى وخبراتهم فى الدقائق الاخيرة ، وبقول لجمهور الاتحاد ، زعيم الثغر مش هياخد الدوري عشان الناس أحلامها بتروح أماكن بعيدة ، بس ممكن يخطف الكأس ولو نهى الدوري فى المربع الذهبى سيكون إنجاز رائع بالتأكيد".

وتابع :" عجبنى كلام مدرب بيراميدز لما حمل نفسه مسئولية الخسارة وكمان لما قال أن فريقه سوف يستمر فى المنافسة على الدوري وسيواجه مباراة صعبة مع الزمالك".

وأكمل شوبير:" كل المنافسين تمنوا خسارة بيراميدز من الاتحاد ، ولكن العكس بعض المنافسين تمنوا فوز الزمالك على المقاولون العرب حتى يخرج من كبوته ويعود قوياً، والفريق الابيض عمل مباراة كويسة ومازلت عند رأيى مصطفى محمد عملة نادرة هداف بمعنى الكلمة وحتى لو مش موفق لا أفضل أن يخرج من الملعب ".

وتعرض رمضان صبحى، جناح نادى بيراميدز، للطرد في نهاية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، في الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز.

أشهر حكم المباراة محمد الصباحى، الإنذار الأصفر الثانى نتيجة الاعتراض على الحكم مع نهاية أحداث اللقاء، ليغيب رمضان صبحى عن اللقاء المقبل لبيراميدز أمام الزمالك فى الجولة الثانية بالدورى.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأسخسر فريقه أمام الاتحاد 2-1 فى أول جولة بالموسم

وعاد رمضان صبحى للظهور بمسابقة الدورى العام بعد غياب وصل لـ 363 يومًا، حيث كانت آخر مباراة له كانت مع الأهلى أمام فريق حرس الحدود فى 15 ديسمبر 2019 .