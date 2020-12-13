شكرا لقرائتكم صلاح محسن وكهربا في التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، في منافسات الجولة الأولى من الدوري حيث يفاضل موسميانى ما بين طاهر محمد طاهر أو جيرالدو للعب فى مركز الجناح الايمن فى ظل غياب حسين الشحات لاجرائه عملية جراحية .

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي ، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني ، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا، محمد مجدي "أفشة"، وطاهر محمد طاهر أو "جيرالدو " وصلاح محسن.

وضم موسيماني 21 لاعباً لقائمة الأهلي أمام المقاصة وتضم القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وقرر موسيماني استبعاد مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم نيدفيد للإصابة فيما خرج من القائمة الثنائي وليد سليمان وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام لعدم الجاهزية الفنية.