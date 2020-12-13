شكرا لقرائتكم خبر عن ميلي سافاج: ستونز ضحية المال والشهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ميلي سافاج خطيبة الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي إن الشهرة التي اكتسبها بعد مشاركته في مونديال روسيا 2018 والوصول لنصف النهائي غيرته، وأضافت ميلي التي انفصلت عن ستونز في نوفمبر الماضي ولها منه طفلة (3 سنوات): «قال لي بعد المونديال لم أعد أحبك، الشهرة والمال أدارا رأسه».

وأكدت ميلي في مقابلة مع «الصن» أنها بعد فترة قصيرة من الانفصال سمعت بأنه يواعد أوليفيا نايلور خبيرة التجميل.

التقت ميلي بجون في المدرسة في ساوث يوركشير عندما كانت بسن الـ14 وظلت معه عندما انتقل من بارنيسلي لإيفرتون قبل انتقاله لماشنستر سيتي مقابل 47 مليون استرليني في 2016 ووصفته قبل المونديال بأنه «لطيف ومحب» قبل تركه المنزل في شيشير.

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