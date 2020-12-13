"كلب في الملعب".. ماذا حدث في مواجهة عثماثون طنطا وسيدي سالم بالدرجة الثالثة؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة ربما لم تصبح غريبة على الملاعب، تجول "كلب" في ملعب ستاد طنطا، أثناء خوض مباراة بدوري القسم الثالث.
المباراة جمعت بين عثماثون طنطا وسيدي سالم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، اقتحم "كلب" أرض الملعب أثناء سير اللقاء.
اللافت للانتباه، أن حكم المباراة فرج سعد لم يتخذ إجراءً بإيقاف المباراة لإخراج الكلب حتى انتهت أحداث الشوط الأول.
الخليج 365، توجه لمصورة اللقطة "سارة سالم" والتي أكدت أن الواقعة ليست الأولى في ملاعب الدوريات الأدنى، كما سبق لها التقاط صورة مشابهة في العام الماضي خلال مباراة جمعت بين غزل المحلة ومالية كفر الزيات على ملعب الأخير.
تقول سارة "خلال متابعتي للمباراة، لفت انتباهي تواجد الكلب في الملعب، وأخذ يجول الملعب من المرمى للمرمى ويتجول بين اللاعبين".
وتابعت "بعض اللاعبين قالوا لي إنهم فوجئوا بالصورة ولم يلف انتباههم تواجد الكلب في الملعب لانشغالهم بالمباراة، والبعض الآخر شاهد اللقطة وأكمل اللعب".
وبسؤالها عن قرار الحكم، قالت "لم يتخذ حكم المباراة قرارًا بإيقاف اللقاء، ربما لم يرَ الكلب.. لن أجزم، كما أن الشوط الأول كان يتبقى على نهايته أقل من دقيقتين".
جدير بالذكر أن المباراة انتهت لصالح عثماثون طنطا بهدفين دون رد.
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