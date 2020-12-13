"تعرف على المعلقين".. خريطة متابعة "ديربي القناة".. والأهلي والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، بمباراة المصري والإسماعيلي "ديربي القناة"، والأهلي ومصر للمقاصة.

وتنطلق مباراة المصري والإسماعيلي التي تقام في ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في الساعة 5.00 مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، ويقود الاستوديو تامر صقر بداية من الـ3.30، ومعه محمد عمر ومحمد صلاح أبوجريشه وعمرو الدسوقي لتحليل المباراة.

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وتقام مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بملعب استاد الأهلي WE السلام، في الساعة الـ7.30 مساء اليوم الأحد.

ويقود أحمد شوبير الاستوديو التحليلي بقناة "أون تايم سبورتس 1" وينطلق في الساعة 5.30، ويتواجد معه طه إسماعيل وحازم إمام وعماد متعب لتحليل المباراة.

ويتولى عملية التعليق على المباراة، أيمن الكاشف.