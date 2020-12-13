محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تُستكمل مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، حيث يشهد اليوم الأحد أولى مباريات الأهلي حامل اللقب في البطولة. ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد: الدوري المصري 5.00: المصري – الإسماعيلي (أون تايم سبورتس 2).

7.30: الأهلي – مصر للمقاصة (أون تايم سبورتس 1). الدوري الإنجليزي 4.15: كريستال بالاس – توتنهام (بي إن سبورتس 1).

6.30: فولهام – ليفربول (بي إن سبورتس 1).

9.15: أرسنال – بيرنلي (بي إن سبورتس 2). الدوري الإسباني 10.00: برشلونة – ليفانتي (بي إن سبورتس 1). الدوري الإيطالي 1.30: كالياري – انتر ميلان (بي إن سبورتس 4).

4.00: نابولي – سامبدوريا (بي إن سبورتس 4).

7.00: جنوى – يوفنتوس (بي إن سبورتس 4).

9.45: ميلان – بارما (بي إن سبورس 4). الدوري الفرنسي 10.00: باريس سان جيرمان – ليون (بي إن سبورتس 6).

كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات.. الأهلي وليفربول وبرشلونة أبرز مباريات الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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