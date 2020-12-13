شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى يستعجل اللجنة الخماسية إرسال اللائحة النهائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعجل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، اتحاد الكرة لإرسال اللائحة النهائية منتقدا تأخر إرسالها حيث كان من المقرر إرسالها قبل 9 ديسمبر الجارى، خاصة أن لائحة الفيفا تنص على ارسال اللائحة بعد 10 ايام من عمل الجمعية العمومية والتى اقيمت يوم 29 نوفمبر الماضي.

وشهدت اللائحة خلافا حول بند ال8 سنوات وهل سيتم تطبيقه باثر رجعى من عدمه خاصة أن معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد فى الانتخابات القادمة بينما هناك قلة تطلب تطبيقه باثر رجعى وتم الاستقرار فى النهاية على إرسال اللائحة بدون وضع كلمة الأثر الرجعى بناء على طلب الجمعية العمومية .

على صعيد مختلف، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغليظ عقوبة الانسحاب فى المباراة الواحدة بالدورى الجديد لتصبح اعتبار الفريق مهزوما 3-0 بدلا من 2-0، مع خصم 3 نقاط اضافية بشكل فورى بدلا من نهاية الموسم كما كان الحال فى الموسم الماضى بجانب تغريم الفريق المنسحب مليون جنيه بدلا من 200 الف جنيه كان الحال فى الوقت السابق.

كما قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على الفريق الذى ينسحب من مباراة السوبر المحلى قدرها ٢ مليون جنيه مع حرمانه من المشاركة فى البطولة نسختين تاليتين .

اما فى حالة الانسحاب من كاس مصر توقع غرامة مالية على المنسحب قدرها نصف مليون جنيه وحرمانه من المشاركة فى البطولة نسختين تاليتين .