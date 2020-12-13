شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستدرج الإسماعيلى في برج العرب بحثاً عن زعامة القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 حيث يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الاسماعيلى مع دقات الخامسة عصراً على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة المعروفة عن ديربى القناة.

ويفتش على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى عن استكمال صحوة الموسم الماضى بعدما أنهى البطولة في المركز السابع محققاً خمسة انتصارات متتالية حولت الفريق من المنافسة على البقاء للمركز السابع، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى لمصالحة جماهيره الغاضبة من ضياع مجد الدراويش الذى قدم أسوأ مواسمه الموسم الأخير ببطولة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى.

وتعاقد المصرى البورسعيدى مع تسعة لاعبين وهم أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى السابق وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت بعقد بيع نهائى لمدة 3 سنوات ، وثلاثى نادى مصر عصام ثروت حارس المرمى ومصطفى سلطان وعلاء عطا ، وأحمد دعدور حارس بيراميدز السابق ، وأخيرا الكونغولى كازادى كاسنجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى السابق ومعاذ أنور مدافع الاهلى الشاب.

في المقابل، باع المصري محمود وادي مهاجم الفريق إلى بيراميدز، وعماد فتحي إلى مصر للمقاصة، وتم الاستغناء عن العديد من اللاعبين غير المقنعين للجهاز الفني.

بينما ضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

كما قامت إدارة الدراويش بالسماح برحيل كل من: أسامة إبراهيم (ظهير أيمن الفريق إلى البنك الأهلي)، ومحمد مجدي الجمل (مدافع- البنك الأهلي)، ومحمد حمدي زكي (جناح- المقاولون)، وهُمام طارق (جناح- فسخ تعاقد)، وبكيتي سيلفا (جناح- فسخ تعاقد).