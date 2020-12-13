شكرا لقرائتكم خبر عن بالضربة القاضية.. جوشوا يهزم بوليف ويتطلع لمواجهة فيوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق أنطوني جوشوا بطل العالم على البلغاري كوبرات بوليف بالضربة القاضية قرب نهاية الجولة التاسعة ليحتفظ بألقابه العالمية في الوزن الثقيل للملاكمة في ملعب ويمبلي يوم السبت.

واحتفظ جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.

وكان الملاكم البريطاني البالغ عمره 31 عاما قريبا من الانتصار عندما أسقط بوليف في الجولة الثالثة بعد لكمة قوية بيده اليمنى لكن الملاكم البلغاري تعافى وهاجم منافسه أمام حوالي ألف متفرج.

وحافظ بوليف (39 عاما) على خطورته وتسبب في بعض المواقف الصعبة لمنافسه البطل لكن لم يكن بوسعه النجاة من لكمة الجولة التاسعة.

ووجه جوشوا لكمة قوية أرسلت بوليف إلى جانب الحلبة، وحاول الملاكم البلغاري الصمود لكن جوشوا أرسل لكمة قوية أخرى أسقطته أرضا وأنهت النزال الذي ترقبت الجماهير متابعته بعدما تأجل في يونيو حزيران الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وحقق جوشوا انتصاره 24 في 25 نزالا على مستوى المحترفين ليصبح جاهزا لمواجهة مرتقبة على اللقب العالمي الموحد العام المقبل مع مواطنه تايسون فيوري الذي يملك لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وقال جوشوا عقب الفوز «لقد التزمت بما أجيد فعله وهو النظر إلى مكان توجيه لكماتي. عندما تكون اللكمة ناجحة فإنها تكون مؤثرة. أود أن تتحدث أفعالي عني وليس كلماتي».

وبعد تعرضه لسؤال حول مواجهة فيوري، رد جوشوا بسؤال إلى المشجعين قائلا «من يريد متابعة أنطوني جوشوا يخوض نزالا ضد تايسون فيوري في 2021» قبل أن ترد الجماهير بالإيجاب.

وكتب فيوري البالغ عمره 32 عاما على تويتر «أنا أريد النزال. أريد خوض النزال المقبل وسأفوز بالضربة القاضية في أول ثلاث جولات».

وقبل نزال يوم السبت، لم يكن بوليف خسر سوى مرة واحدة في 29 نزالا عندما تعثر أمام فلاديمير كليتشكو في 2014.