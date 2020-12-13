شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يحذر منتخب الشباب من قوة ليبيا في ضربة البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الاجتماعات التحضيرية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين التحذير من ضربة البداية بالبطولات المجمعة، وذلك قبل مواجهة منتخب ليبيا يوم الثلاثاء المقبل فى افتتاح تصفيات أمم أفريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها الثلاثاء المقبل فى تونس، وأكد لهم أن منتخب ليبيا من المنتخبات التى يمتلك لاعبوها مهارات فنية وبدنية.

استقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، على طريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبى واتفق الجهاز الفنى على الاعتماد على طريقة 4-3-2-1، كما استقر الجهاز الفنى على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء ويضم حمزة علاء فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن العشرى وأحمد عيد ومحمد اشرف فى الدفاع، وعربى بدر وزياد محمد ومحمود عبد المحسن وحسام اشرف وابراهيم عادل فى الوسط، وأسامة فيصل فى الهجوم.

وتضم بعثة شباب الفراعة إلى تونس كلاً من، الجهازى الفنى (ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبرى مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

الجهاز الطبى (وليد منظور طبيب المنتخب - هشام عبد العزيز أخصائى علاج طبيعى) ووليد ماهر، المنسق الإعلامى للمنتخب، وعلاء سعيد مدير المهمات.

اللاعبون:

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هانى - عبد الرحمن العشرى - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعى - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلى التونسى وينضم من العاصمة التونسية.

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربى بدر - رشاد المتولى - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغنى محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.