شكرا لقرائتكم المصرى يواجه الإسماعيلى اليوم في ديربى القناة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62 حيث يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الاسماعيلى مع دقات الخامسة عصراً على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى مواجهة لن تخلو من الإثارة المعروفة عن ديربى القناة.

ويفتش على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن استكمال صحوة الموسم الماضى بعدما أنهى البطولة فى المركز السابع محققاً خمسة انتصارات متتالية حولت الفريق من المنافسة على البقاء للمركز السابع، فى المقابل يسعى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لمصالحة جماهيره الغاضبة من ضياع مجد الدراويش الذى قدم أسوأ مواسمه الموسم الأخير ببطولة الدورى متسلحاً بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى.

وتعاقد المصرى البورسعيدى مع تسعة لاعبين وهم أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى السابق وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت بعقد بيع نهائى لمدة 3 سنوات، وثلاثى نادى مصر عصام ثروت حارس المرمى ومصطفى سلطان وعلاء عطا، وأحمد دعدور حارس بيراميدز السابق، وأخيرا الكونغولى كازادى كاسنجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى السابق ومعاذ أنور مدافع الأهلى الشاب.

فى المقابل، باع المصرى محمود وادى مهاجم الفريق إلى بيراميدز، وعماد فتحى إلى مصر للمقاصة، وتم الاستغناء عن العديد من اللاعبين غير المقنعين للجهاز الفني.

بينما ضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

كما قامت إدارة الدراويش بالسماح برحيل كل من: أسامة إبراهيم (ظهير أيمن الفريق إلى البنك الأهلي)، ومحمد مجدى الجمل (مدافع- البنك الأهلي)، ومحمد حمدى زكى (جناح- المقاولون)، وهُمام طارق (جناح- فسخ تعاقد)، وبكيتى سيلفا (جناح- فسخ تعاقد).