شاهد فيديو اهداف مباراة الاتفاق وضمك فى الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الاتفاق وضمك فى الدوري السعودي، فى إحدي مباريات اليوم السبت 12-12-2020، بالجولة الثامنة.

على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد حقق الاتفاق فوزاً عريضاً على ضيفه ضمك بنتيجة 4-2.

ورفع الاتفاق رصيده الى النقطة 11 فى المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي“، فى المقابل تجمد رصيد ضمك عند النقطة 4 فى المركز الاخير.

سجل الاتفاق هدف التقدم في الدقيقة السابعة والثلاثون عن طريق اللاعب نعيم السليتي بتسديدة متقنة في الشباك.

وفي الدقيقة 40 أضاف الاتفاق الهدف الثاني عن طريق اللاعب المتألق نعليم السيلتي بعد مهارة وتصويبة صاروخية.

وقبل نهاية الشوط الاول نجح ضمك فى تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب ايميلو زيلايا من ركلة جزاء سددها بنجاح فى شباط الاتفاق.

وفى الشوط الثاني عزز لاعب الاتفاق “محمد الكوكبي” تقدم فريقه بالهدف الثالث فى الدقيقة 79 بعد تمريرة من سوليماني دوكورا.

وفي الدقيقة 85 سجل اللاعب حامد الغامدي هدف نادي الاتفاق الرابع في شباك ضمك، قبل ان يسجل المتألق إيميلو زيلايا الهدف الثاني لنفسه والثاني لنادي ضمك في الدقيقة الاخيرة.

إليكم اهداف مباراة الاتفاق وضمك فى الدوري السعودي