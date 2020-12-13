أروابارينا : أتحمل مسؤولية خسارة بيراميدز من الإتحاد السكندري بالدوري المصري

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه في مباراته الأولي بالدوري المصري وتعرض للخسارة من الاتحاد السكندري 2 / 1 اليوم السبت.
وقال أروابارينا في المؤتمر صحفي بعد المباراة إن بيراميدز فقد الكرة كثيرًا والأداء الفردي أقل بكثير مما كان يتوقعه ولكن في الشوط الثاني تطور المستوى أكثر ولكن ليس بالصورة المطلوبة، والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي وحقق الفوز بالمباراة.
وأكد :”أتحمل مسؤولية الخسارة. الفريق لم يظهر بمستواه الطبيعي، والوقت ما زال مبكرًا وعلينا العمل بسرعة لتصحيح الأخطاء “.
وأضاف :” بيراميدز كان يجب أن يكون أفضل في المباراة الافتتاحية، خاصة أنه يرغب في المنافسة علي لقب الدوري المصري“.
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