شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش كلمة السر في ضم هالاند لصفوف ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع "الكالتشيو" الإيطالي، أن زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، يلعب دورا كبيرا في حسم ملف ضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لصفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد التقرير، أن المهاجم النرويجي، يعتبر المهاجم السويدي مثله الأعلى في عالم كرة القدم، فضلا عن أن هالاند يقع تحت سيطرة وكيل أعمال زلاتان، مما يسهل أمور انتقاله لصفوف ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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