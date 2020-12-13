شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يكشف سر غياب سيرجو أجويرو عن لقاء يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سبب غياب سيرجو أجويرو، مهاجم الفريق السماوي، عن لقاء مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر «البريميرليج».

ووفقا لموقع «ديلي ميل» الذي أبرز تصريحات المدرب الإسباني، فأن المهاجم الأرجنتيني جاهزا من الناحية الفنية والبدنية ولكن غاب عن لقاء الشياطين الحمر بسبب إصابته ببعض الآلام في المعدة.