شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» ضد فولهام.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره فولهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب كرافين كوتاج معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ويحاول ليفربول خطف الثلاث نقاط والصعود للمركز الثاني بحثا عن الوصول للمركز الأول الذي لم يصل إليه خلال الجولات الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما يبحث محمد صلاح، النجم المصري، قائد ليفربول عن مجده الشخصي، حيث يحاول «مو» تسجيل الأهداف لملاحقة دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب إيفرتون المتصدر برصيد 11 هدف بفارق هدفين فقط عن النجم المصري.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، فيما يتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة «بي إن سبورت 2».