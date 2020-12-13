شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحطم رقم أتلتيكو القياسي في «لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «أوبتا» للاحصائيات، إن فريق ريال مدريد أسقط أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جعهما مساء السبت، ليتلقي رفقاء ديجو سيميوني، الهزيمة الأولى منذ فبراير 2020، والتي كانت أيضًا ضد ريال مدريد وانتهت بهدف نظيف.
وانتهت سلسلة اللاهزيمة لأتلتيكو مدريد بعد 26 مباراة، منذ الموسم الماضي.
وأوضحت الشبكة أن هذه هي أطول فترة لم يُهزم فيها أتلتيكو مدريد في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
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