شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل يعتزم تقديم شكوى جديدة ضد المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي مدرب المقاصة السابق، إن موكله سيتقدم بشكوى جديدة ضد إدارة النادي الفيومي خلال الساعات المقبلة.
وأضاف أحمد عباس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «إيمانويل سيتقدم بشكوى جديدة ضد المقاصة بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته لدى النادي الفيومي».
وتابع: «لقد قمنا منذ فترة بالتقدم بشكوى ضد المقاصة، لعدم سداد مستحقات إيمانويل، المالية بعد فسخ النادي تعاقده معه، ويحق له راتب 8 شهور لم يتم سدادهم كما منصوص في عقده».
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