شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أتلتيكو عن السقوط أمام ريال مدريد: خسارة قاسية وصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف كوكي ريسوركسيون، قائد فريق أتلتيكو مدريد، خسارة فريقه على يد ريال مدريد في الديربي بثنائية نظيفة، مساء السبت، بالقاسية والصعبة، مشيرا إلى أنهم لم يظهروا بالشكل المطلوب في الشوط الأول الذي تفوق فيه المنافس.

وأوضح كوكي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو: الخسارة صعبة لم نظهر بمستوانا المطلوب في الشوط الأول. علينا مواصلة المسيرة، والمشوار لا يزال طويلا. ما زلنا في الصدارة.