شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان بعد الفوز بـ «ديربي مدريد»: سننافس بشراسة على لقب «لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سعادته لحسم فريقه ديربي مدريد والفوز على الأتلتيكو بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، قال المدرب الفرنسي، ريال مدريد سيعود أقوى خلال الفترة المقبلة، تعرضنا في الماضي القريب للعديد من الاخفاقات الكروية، ولكن بعد انتصارنا على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، أستطيع القول أننا سننافس بشراسة على لقب الدوري الإسباني.