شكرا لقرائتكم خبر عن هويسكا يحقق انتصاره الأول بـ «لاليجا» بهدف في شباك ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تذوق الصاعد حديثا هويسكا طعم الفوز الأول بهدف نظيف في شباك ضيفه ديبورتيفو ألافيس في لقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

يدين هويسكا بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الشاب خافي أونتيفيروس صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 66.

ويعد هذا هو الفوز الأول للفريق الصاعد حديثا لليجا هذا الموسم بعد 12 جولة تكبد خلالها 4 هزائم مقابل 8 تعادلات.

ورفع الفوز رصيد هويسكا إلى 11 نقطة يحتل بها المركز الـ 19 وقبل الأخير مؤقتا.