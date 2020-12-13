شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش: سأعتزل كرة القدم في هذه الحالة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم السويدي، زلاتان إبراهميوفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، موعد اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة. وقال إنه سيترك المستطيل الأخضر عندما يصعب عليه تقديم أداء فني جيد كما يفعل الآن. ووفقا لموقع لاجازيتا الإيطالي، أكد النجم السويدي، حتى الآن لم أشعر برغبتي في الاعتزال، أنا حاليا أريد مساعدة فريقي في حصد البطولات خلال الموسم الجاري، مازال قرار اعتزالي بعيد. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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