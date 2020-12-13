شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا بعد التعادل السلبي في «ديربي مانشستر»: الأداء سيتحسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فسر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي أمام المان يونايتد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ووفقا لموقع «ديلي ميل» البريطاني، قال المدرب الإسباني، إن فريقي لم يكن محظوظا في الفرص التي اتيحت للاعبين على مدار الشوطين، مؤكدا أن الجولات المقبلة ستشهد تحسن في الأداء والنتائج خاصة في ظل التدعيمات القوية التي سأقوم بها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.