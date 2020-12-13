شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك حقق فوزًا ثمينًا على المقاولون.. وهذا موقف ساسي من التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب، بالمباراة التي جرت مساء السبت بالدوري الممتاز.

وأضاف أشرف قاسم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الزمالك ظهر بشكل جيد بالشوط الأول، والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم، والحالة النفسية للاعبي الزمالك أثرت على الأداء».

وتابع: «قمنا بتوفير المستحقات للاعبي الزمالك وهي متواجدة في حساباتهم حاليا، ونحن نعمل على تدبير مقدمات عقود اللاعبين».

وأكمل: «فرجاني ساسي يشعر بسعادة كبيرة لتواجده بالزمالك، ونعمل على حسم ملف التجديد له، في الأسبوعين المقبلين كما أوضح وكيله من قبل».

وأتم: «سبب عدم ارتداء حازم إمام لشارة القيادة لم تكن مقصودة، وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه».