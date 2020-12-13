شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يتخطى الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في الأحساء، انتصر الباطن على مضيفه الفتح بهدفين لهدف. جاء هدفا الباطن عن طريق راكان الشملان (د:4)، ومحمد رايحي (د:45+6)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق ساسا جوانوفيتش (د:47). وبهذه النتيجة يصل الباطن للنقطة 11 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الـ11.



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