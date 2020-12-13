شكرا لقرائتكم خبر عن «السلبية» تنهي مواجهة أبها والتعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خرج أبها وضيفه التعاون بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وبهذه النتيجة وصل الفريقان للنقطة الـ11 واحتل التعاون المركز الثامن، متفوقاً على أبها الذي احتل المركز التاسع بفارق الأهداف.



كانت هذه تفاصيل خبر «السلبية» تنهي مواجهة أبها والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.