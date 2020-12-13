شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 4 وحداويين عن مواجهة الزعيم والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - يواجه المدير الفني لفريق الوحدة ايفون فييرا، أزمة فنية قبل مواجهة الهلال مساء اليوم في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تأكد غياب أربعة عناصر أساسية (عبدالله العويشير، يوسف نيكاتي، وجستافو، عبدالله الحافظ) عن المواجهة، بعد أن أوصى الجهاز الطبي بعدم مشاركتهم وإخضاعهم لبرنامج تأهيلي مكثف، وقد اتضح من خلال المناورة الأخيرة التي أجراها المدرب فييرا، إعادة المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي للتشكيلة بديلاً للحافظ، وراغد النجار حارساً، وفي خانة الجناح الأيسر هيرناني والذي سيقوم بدور جستافو، وسيحل أحمد عبده مهاجماً بديلاً لنيكاتي، كما اعتمد فييرا إغلاق منطقة الوسط بخمسة لاعبين لتضييق المساحات على لاعبي فريق الخصم.

كانت هذه تفاصيل خبر غياب 4 وحداويين عن مواجهة الزعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.