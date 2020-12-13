برنامج مدرسي لتعزيز الإرث المنتظرمن ألعاب آسيا 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المدير العام لملف الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 الأمير فهد بن جلوي ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، اتفاقية البرنامج الرياضي المدرسي لتعزيز الإرث المنتظر من دورة الألعاب الآسيوية 2030، التي تنافس الرياض على استضافتها تحت عنوان (الرياض تحول المستقبل). ويستهدف البرنامج أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والأهلي في مراحل الابتدائي المتوسط والثانوي من سن 9-17 سنة، وأكثر من 5000 معلم ومعلمة تربية بدنية في 47 إدارة تعليمية، إذ من المتوقع أن ينطلق البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي. وقال الأمير فهد بن جلوي «نحرص على إلهام الجيل الجديد من خلال وقال الأمير فهد بن جلوي «نحرص على إلهام الجيل الجديد من خلال الرياضة إن حظينا بشرف الاستضافة، ستخلد الألعاب الآسيوية إرثا كبيرا يستفيد منه مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا بالمدارس». أهداف البرنامج تنظيم مسابقة تنافسية منزلية للطلاب والطالبات من مختلف الأعمار يتم توثيقها ومشاركتها مع معلم التربية البدنية أو المشرفة الرياضية بإشراف لجنة تحكيم من اتحاد الرياضة المدرسية.

زيادة الوعي بفوائد المشاركة الرياضية.

التكيف مع التغيرات الحياتية واستخدام التقنية لتفعيل الأنشطة غير الصفية.

إنشاء جيل رياضي جديد معد بأساسيات الألعاب الرياضية قادر على المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

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