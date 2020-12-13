شكرا لقرائتكم محمد مصيحلى: الفوز على بيراميدز صعب وإبراهيم حسن بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة فريقه أمام بيراميدز كانت في غاية الصعوبة في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد قدم مباراة كبيرة جدا، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن يبذلون كل جهدهم ويتخذون الأمور دائما بجدية لكي يظهر الفريق بأداء مميز.

وتابع أن الصفقات الجديدة قدموا أداء مميز في مباراة اليوم أمام بيراميدز وأثبتوا جدارتهم بالتواجد في فريق الاتحاد السكندري.

وأضاف أن بيراميدز فريق قوي جدا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأتم أن إبراهيم حسن اصيب بكسر في ثلاثة ضلوع وتعرض لإصابات كثيرة وبعد ذلك تعرض لضيق النفس ثم دخل للعناية المركزة والأن حالته مستقرة وبخير.