شكرا لقرائتكم مصطفى فهمي: ساهمت في مشاركة الزمالك ببطولة أفريقيا 84 رغم مخالفة اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصطفى مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقاً مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أنه ساهم مع عبد الأحمد جمال الدين وزير الشباب والرياضة الأسبق في مشاركة نادي الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالرغم من مخالفة ذلك للائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "المقاولون وقتها كان يرغب في البطولة لكنه ولأسباب دفعتنا لمشاركة 3 أندية للكرة المصرية في البطولة استطاع عبد الاحد جمال الدين في اقناع الاتحاد الافريقي وقتها بمشاركة الزمالك وحقق البطولة في نفس النسخة".

أضاف مصطفى مراد فهمي: "الفريق عبد العزيز مصطفى كان لا يجد منافساً على منصب رئيس كاف، وسينجور السنغالي يحاول اثناء احمد ولد يحيي عن سباق الترشح لرئاسة كاف المقبلة، كما أن هاني أبو ريدة تراجع عن الترشح في انتخابات لرئاسة كاف لأسباب معينة".

وشدد مصطفى فهمي: "جياني أنفانتينو كان له دور كبير في انتخابات كاف 2017 التي تولى فيها أحمد أحمد مسئولية رئاسة كاف".