شكرا لقرائتكم مصطفى فهمي: ابنى ضحى براتبه الضخم ومنصبه الرفيع لمحاربة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقاً، أن ابنه الراحل عمرو فهمي ضحى براتبه الضخم ومنصبه الرفيع في الكاف من أجل محاربة الفساد.

قال مصطفى فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "عملي كمستشار لأحمد أحمد لم يكن شرفيا ونظمت منتديات بالمغرب لرئيس الكاف أكثر من مرة".

أضاف سكرتير عام الاتحاد الافريقي السابق: "عيسى حياتو أبلغني بحديثه مع عمرو فهمي وتأكيد الأخير له أن جده أسس الاتحاد الافريقي وأبيه كبر الكاف وهو جاء لينظفه".

تابع مصطفى مراد فهمي: "عيسى حياتو اكتسب خبرات طويلة في اتحاد بلاده ولا يمكن مقارنة الكاميرون بمدغشقر، والاتحاد الدولي لم يكن له أن يجرؤ ويطلب تكوين لجنة للإشراف المالي على الاتحاد الافريقي في عهده".

وأشار مصطفى فهمي الى أن بعض الدول الافريقية الكبرى وجياني أنفانتينو لعبوا دورا كبيرا في الإطاحة بعيسى حياتو.

وأردف مصطفى فهمي أن حياتو كان له دور كبير في زيادة مقاعد افريقيا بكأس العالم الى 5 مقاعد.

واختتم مصطفى فهمي قائلاً: "تم تعييني عضو شرف في كاف منذ 2011 لكن أحمد أحمد أكد لي أنني أصبحت غير مرغبو فيا بسبب موقفه من عمرو فهمي".