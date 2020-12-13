شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: مخاوف جماهير الزمالك على الفريق ليس لها داعٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن فوز فريقه على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري انطلاقة جيدة في مشوار الفريق بالفترة الحالية.

وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية إلى أن مخاوف جماهير الزمالك ليس لها داعٍ، وهذا يؤثر على الحالة النفسية للاعبين.

وأضاف أن الفترة الماضية أثرت عليهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الزمالك ظهر بشكل مميز في الشوط الأول والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم أمام المقاولون.

وأتم أن سبب عدم ارتداء حازم امام لشارة القيادة لم تكن مقصودة وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه.