شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مدربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحمد عزت

* واصل العين نزيف النقاط وابتعد بفارق 8 عن الشارقة متصدر الدوري، بعدما عجز عن فك شفرة عجمان للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ويبدو أن لاعبي «الزعيم» وجهازه الفني لا يدركون أن الدوري أصبح البطولة الوحيدة التي تبقت له بعد الخروج المبكر من كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، حيث ظهر الفريق بشكل غريب وكأن المباراة تأدية واجب، لكن الأغرب كانت تصريحات مدرب الفريق بيدور إيمانويل، الذي اعترف بوجود خلل يقتضي العلاج، وكأنه اكتشف ذلك فجأة، مع أن أداء العين لم يشهد أي تطور منذ بداية الموسم، ويعاني مشاكل كثيرة أبرزها صعوبة الوصول لمرمى المنافسين.

* زار اجوسا مدرب شباب الأهلي، يرى أن لاعبي فريقه فعلوا كل شيء في مباراة الظفرة لكن غلق المساحات أبطل خططه وأفقد فريقه نقطتين.. يتحدث وكأنه مطلوب من منافسيه اللعب بخطة تناسب فكره، وهو أمر غير منطقي، حتى وإن كنا جميعاً نحب الكرة الهجومية ولا نميل للكرة الدفاعية البحتة، وعلى كلٍ، فإن ابتعاد الفرسان عن الصدارة بفارق 9 نقاط لا يعني فقدان الفرصة في المنافسة، لكن ذلك سيكون غالباً على يد مدرب آخر وليس زاراجوسا.. وأغلب الظن أن الدور الأول لن ينتهي إلا وقد تخلت نصف فرق المسابقة عن مدربيها.. الأرقام تقول ذلك والأرقام لا تكذب.

* رغبة الفوز بأي مستوى وتحت أي ظرف والشخصية القوية أصبحا سمتين لا تتجزآن من شخصية فريق الشارقة، ولذلك يسير «الملك» نحو الصدارة بكل ثقة تاركاً الجميع يركضون خلفه أملاً في اللحاق به.

* بني ياس فاز على حتا بثلاثية، وهو الفوز الخامس له في 9 مباريات تعادل خلالها 3 مرات ولم يخسر إلا مرة واحدة، وكل الأرقام توضح أن «السماوي» أحد أفضل فرق الدوري وسيكون رقماً صعباً حتى النهاية.

* ما يزال النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يؤكد مراراً وتكراراً، أنه ليس الشخص المناسب لإعادة النادي الإنجليزي العريق إلى القمة من جديد، فالفريق لم يشهد أي تطور منذ توليه القيادة الفنية، وتواصلت معاناته حتى ودع دوري أبطال أوروبا.

والأسباب عديدة لإقالة سولشاير فوراً، فإدارة اليونايتد منحته ميزانية ضخمة، ما يعني أن الأموال لم تكن مشكلة النادي في السنوات الماضية، وإنما في طريقة صرفها، فقد أنفق النادي 289 مليون يورو منذ قدوم سولشاير، وتعاقد مع عدد من اللاعبين منهم ماجواير وبرونو فيرنانديز وكافاني وفان دي بيك وفان بيساكا ودانييل جيمس وأليكس تيليس وغيرهم من اللاعبين، واللافت أن كل هذه الأسماء لم تقدم المتوقع منها باستثناء البرتغالي فيرنانديز.

وبالرغم من أن مانشستر يمتلك كوكبة من النجوم في خطي الوسط والهجوم، بتواجد بوجبا وفرنانديز وفان دي بيك ومارسيال وراشفورد وكافاني، لكن سولشاير لم يتمكن من إخراج أفضل ما لديهم حتى الآن، ويكفي القول إن اللاعبين الستة لم يسجلوا إلا 15 هدفاً ولم يصنعوا إلا 9 أهداف، وهي أرقام توضح أن المشكلة فنية بحتة.

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