شكرا لقرائتكم خبر عن جمـال السـراح.. «أخطبـوط» فـي عريـن النمـور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: نزار جعفر

تألق جمال عبد الله السراح في حماية العرين الكلباوي وكان أحد أسباب الطفرة الكبيرة التي يشهدها الفريق الأصفر هذا الموسم، وبخبرته الممتدة لأكثر من 15 عاماً يقدم توجيهاته الدائمة لزملائه داخل الملعب بحسه القيادي، ما أهله للفوز بجائزة أفضل حارس عن الشهر الماضي، بعد أن ساهم بقوة مع زملائه في قيادة «النمور» لسلسلة من الانتصارات في دوري الخليج العربي، بدءاً بالفوزعلى الفجيرة ثم بني ياس والظفرة قبل التعادل مع النصر في الجولة الثامنة، ونلتقي اليوم الحارس الملقب ب«الأخطبوط» في «شارع النجوم» لتقييم مسيرته الاحترافية ومحاورته في هموم الشارع الكروي.

* أولاً حدثنا عن مسيرتك الكروية وكيف بدأتها؟

- وراء نجومية كل حارس مدرب حراس يجيد صقل موهبة الحارس بالتدريبات المتواصلة، وأنا أدين بالفضل لعدة مدربين تعاقبوا على تدريبي، أولهم المدرب المصري القدير محمد قاسم الذي بدأ معي في نادي دبي، ومازال يواصل عطاءه في الدولة مع الذيد، وخلال مسيرتي انتقلت الى شباب الأهلي بعد الدمج، وأخيراً الآن أتابع التدريب في اتحاد كلباء للموسم الثالث على يد الاورغوياني أوغو أوروسمان الذي أعتبره من أفضل مدربي الحراس بالدولة.

* أثير مؤخراً في عدد من البرامج الرياضية أن هناك أزمة في حراسة المرمى، وندرة في الحراس المتميزين.. ما تعليقك؟

- لا أوافق على هذا الرأي فحراسة المرمى في الدولة بخير، بدليل وجود العشرات من حراس المرمى المتميزين في دورينا ودوري الهواة، ولك أن تنظر إلى وجود أربعة حراس مرمى متميزين كل منهم ينافس الآخر في منتخبنا الوطني، فالمواهب موجودة في دورينا ولم نصل إلى حد الأزمة واعتبر أن هذا الكلام يحمل نظرة تشاؤمية بلا مبرر، فغزارة الأهداف مردها لضعف الدفاع وتفوق المهاجمين قبل ضعف حراسة المرمى، ربما هناك مشكلة في عدم وجود المدرب المؤهل لتدريب حراس المرمى، حيث لا يتم الاهتمام بتدريب حراس المرمى بالمستوى المطلوب.

بصمة أوغو

* هل عانيت من غياب المدرب المحترف في مرحلة من مشوارك؟

- بصراحة أعتبر نفسي من الحراس المحظوظين، سواء بالمراحل السنية أو الفريق الأول في أندية دبي أو اتحاد كلباء حيث وجدت رعاية على مستوى احترافي من تلك المنظومة التدريبية، ولا أريد ذكر أسماء حتى لا أنسى أحداً ممن تعاقبوا على تدريبي وتركوا بصمات طيبة في مسيرتي الكروية، حيث تم اكتشاف موهبتي في نادي دبي، ومن ثم انتقلت إلى نادي شباب الأهلي ومنه إلى اتحاد كلباء.

وأضاف: الطاقم الفني للحراس في كلباء بقيادة الاورغوياني أوغو قدم لي الكثير، خاصة في قراءة حركة المهاجمين والتركيز الذهني وسرعة البديهة وردة الفعل، وهو الأمر الذي حتم علي الخضوع إلى برنامج تدريبي صارم لكي أحافظ على لياقتي البدنية ومهاراتي الفنية.

* وما هو دور خورخي داسيلفا في هذا الجانب؟

- العمل في كرة القدم كما تعلم منظومة متكاملة بقيادة المدير الفني، لكن مسؤولية الإشراف على تدريبات حراس المرمى المباشرة وتجهيزهم البدني والفني مسؤولية مدرب حراس المرمى، لكن بالتأكيد وضع الاستراتيجيات العامة للعب وخطط المباريات مسؤولية داسيلفا الذي يضع لكل لاعب في الفريق دوره في المباريات، وحراس المرمى يعتبرون أكثر المستفيدين من هذه المنظومة حيث يتلقون جرعات تدريبية مزدوجة ورؤية فنية مكثفة، تسهم في تطوير مستواهم. لكن في النهاية العمل منظومة واحدة مثل مدرب اللياقة البدنية فهو يشرف على الجانب البدني في الفريق وفق رؤية المدير الفني أيضاً.

الطفرة الكلباوية

* ما الذي تغير في كلباء هذا الموسم وما سر الطفرة الفنية من وجهة نظرك؟

- الفريق أصبح يتميز بلعبه الجماعي بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب يشغل نفس الخانة ما زاد من قوة المنافسة بين اللاعبين في الفريق، وهو ما لم يكن متوفراً في السابق، كما تغيرت الرؤية وثقافة الفوز وطريقة اللعب والأسلوب بفضل الخبرة التي اكتسبها اللاعبون مع ارتفاع سقف الطموح، ولا يمكن التغافل عن العمل الكبير الذي بذلته شركة الكرة عبر استقطابها مجموعة من العناصر المميزة وفق رؤية استراتيجية، فضلا عن تأثير الاستقرار الفني.

* هل تعتبر اعتماد كلباء على نظام العائلة الواحدة في التدريب ظاهرة سلبية؟

- بالعكس هذا الأمر من أهم الإيجابيات، ويضمن الانسجام الكامل في الجهاز الفني، حيث يصبح التفاهم يسيراً والتواصل سهلاً، وأنا أعتبر الاورغوياني داسيلفا من أفضل المدربين في دورينا واستفدت منه كثيراً في تطوير قدراتي، وهو مدرب يمتاز بالهدوء والحكمة عند المواقف الصعبة وكل معضلة فنية لها عنده حل وفي توقيت مناسب، بجانب كونه مدرباً محبوباً من جميع اللاعبين ويعتبرونه أخاً وصديقاً وليس مدرباً فقط، فهو كذلك يمتاز بالعدالة والإنصاف في تعامله مع اللاعبين، لذلك لم يسبق أن تذمر لاعب أو احتج على تعامله، وهذا أمر يجعل الفريق في حالة استقرار دائم والحمد لله.

* ألا ترى أن المدرب الوطني للحراس خارج المشهد تقريباً؟

- المشكلة سببها حرص إدارات الأندية على مجاملة المدرب الذي يتولى تدريب الفريق الأول، ولأنه في الأغلب يكون أجنبياً فهو يحضر بمساعديه ويعتبرهم ضمن شروطه، وفي المقابل لا يكون للجان الفنية أو إدارات الأندية رأي في المسألة، ويمكن اعتبار المشكلة امتداداً طبيعياً لظاهرة عدم تقدير المدرب الوطني عموماً واستمرار لعقدة الخواجة.

«الفار» أنصف الحراس

* كيف تتعامل مع لجوء بعض المهاجمين للتمثيل والاحتيال على الحكام؟

- أتعامل بحذر كبير لأن الملاعب حافلة بالكثير من الحيل الذكية للاعبين للحصول على ركلات الجزاء والمخالفات، ولكن مع دخول تقنية «الفار» تم إنصاف الحراس كثيراً وقلت حالات التحايل عند الالتحام المباشر مع المهاجمين، لافتاً الى أنه لا يندفع بانفعال لاستخلاص الكرات وينسق في تحركاته بدقة مع زملائه في خط الدفاع.

* وماذا عن التنافس مع زملائك في حراسة عرين النمور؟

- حراسة المرمى في كلباء تضم عناصر مميزة يتقدمهم يوسف عبد الله صاحب الخبرة الكبيرة الى جانب الثنائي خالد البلوشي الذي انضم هذا الموسم قادماً من بني ياس والحارس الشاب عيسى هوتي، وتجمعنا جميعاً علاقة طيبة أساسها الود والاحترام والتنافس الشريف.

وحول علاقاته الاجتماعية الأخرى بعد المباريات وخارج مجتمع كرة القدم، يقول انه «بيتوتي» أي لا يحب الخروج كثيراً، ويقضي معظم وقته، إذا لم يكن في المعسكرات والتدريبات، مع عائلته ليمارس عددا من هواياته كالسباحة التي تكسبه قوة بدنية ومرونة تساعده في وظيفته كحارس.

جائزة افضل حارس

• ماذا يعني فوزك بجائزة افضل حارس عن شهر نوفمبر وتجديد عقدك مؤخراً مع كلباء لموسمين جديدين؟

- الجائزة ضاعفت من إحساسي بالمسؤولية وأعطتني الدافع والثقة لمزيد من البذل والعطاء في الذود عن عرين النمور، معرباً عن شكره لادارة كلباء برئاسة علي كانو اللوغاني على جهوده المقدرة ومتابعته اللصيقة للفريق وزملائه اللاعبين الذين لهم الفضل في الفوز بالجائزة.

* كيف ترى حظوظك في الانضمام للمنتخب وهل تعتبر نفسك مظلوماً لعدم اختيارك؟

- لا.. لا اعتبر نفسي مظلوماً لعدم المشاركة مع المنتخب الأول خاصة أن عرين الأبيض لديه في الوقت الحالي حراس مرمى متميزون مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الدولية وأتمنى لهم التوفيق، وانا سبق لي المشاركة مع المنتخبات السنية، والفرصة ستأتيني في الوقت المناسب.

* بمناسبة المنتخب.. كيف ترى حظوظه في الدور الثاني من التصفيات؟

- الاستقرار الفني أساس النجاح، والاستقار له شقان أولا الجهاز الفني، وثانياً توليفة ثابتة من اللاعبين، ويلاحظ أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لاستمرار التجارب، المهمة صعبة بكل المقاييس، لكنها ليست مستحيلة بالطبع، أمامنا 4 مباريات قوية، تتطلب تحقيق الفوز وحصد 12 نقطة، ولا مجال لفقد أي نقطة، وهنا سيكون التحدي الحقيقي للاعبين أولاً، ثم الجهاز الفني ثانياً، وثقتنا كبيرة باتحاد الكرة ولجنة المنتخبات في توفير المناخ المناسب والاستقرار للاعبين خلال تلك المرحلة الحرجة.

* البعض يقولون إن مباراتي ماليزيا وإندونيسيا هما عنق الزجاجة.. ما رأيك؟

- أتفق معهم، ولا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، وإذا كنا حققنا الفوز عليهما في الدور الأول فالواجب يحتم علينا حسن الاستعداد للمباريات المقبلة، وعلينا اعتبار المباراتين بنظام الكؤوس، من أجل تحقيق الفوز ورفع معنويات اللاعبين واستعادة ثقة الجماهير أيضاً، خصوصاً أنهما تأتيان بعد فترة توقف طويلة.