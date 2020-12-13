مرسيليا الى الوصافة مؤقتًا بفوزه على موناكو

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باريس: حقق مرسيليا فوزه السادس تواليًا في الدوري الفرنسي لكرة القدم وارتقى الى الوصافة مؤقتًا بفوزه السبت 2-1 على ضيفه موناكو في المرحلة الرابعة عشرة.

وافتتح لوريان توفان (5) التسجيل لأصحاب الارض قبل أن يضاعف الارجنتيني داريو بينيديتو التقدم (13) فيما سجل وسيم بن يدر هدف فريق الامارة (79 من ركلة جزاء).

وحقق فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش انتصاره السادس تواليًا محليًا رافعًا رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان بنقطة ومتقدمًا بالفارق ذاته عن كل من ليل الثالث وليون الرابع.

ويحل ليون على سان جرمان في ختام المرحلة فيما يستضيف ليل فريق بوردو الاحد.

ولكن اللافت ان مرسيليا الذي خرج من الباب الضيق من دوري ابطال اوروبا بحلوله في ذيل المجموعة، سيكون قادرًا على اعتلاء الصدارة بحال فوزه في مباراتيه المؤجلتين.

من جهة أخرى، فرّط موناكو بفرصة دخول المربع الذهبي ومني بهزيمة ثانية تواليًا سبقتهما سلسلة من اربعة انتصارات وتجمد رصيده عن 23 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح توفان التسجيل بعدما وصلت الكرة الى بينيتيدو على مشارف المنطقة فتوغّل ورفع الكرة الى الفرنسي غير المراقب تابعها رأسية من مسافة قريبة (5).

ورد الاخير التحية لزميله عندما رفع كرة عرضية جميلة عن الراوق الايمن، تابعها الارجنتيني غير المراقب على القائم الثاني "على الطائر" في سقف الشباك (13).

وشهد الشوط الثاني سيطرة لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أثمر عن هدف متأخر من ركلة جزاء لبن يدر تحصل عليها بنفسه اثر عرقلة من توفان (79).

ويلعب لاحقًا لنس مع الثامن مع ضيفه مونبلييه السادس.