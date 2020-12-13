شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فهمى: لم أكن عضوا بلجنة اختيار الأهلى نادى القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصطفى مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقاً مفاجأة جديدة في ملف نادي القرن الذي يثار حوله الجدل حالياً بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ونفى مصطفى مراد فهمي الاتهامات التي طالته بشأن لقب نادي القرن وحصول النادي الأهلي على اللقب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم في 2001.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "لم أكن ضمن اللجنة التي اختارت نادي القرن في افريقيا والتي ضمت نائب رئيس الكاف وقتها الذي رحل منذ شهر تقريباً".

أضاف المسئول البارز سابقاً في فيفا: "لم أتدخل في اختيار نادي القرن وتم اختيار لجنة في 2001 لاختيار نادي القرن في 2001".

وأوضح مصطفى مراد فهمي: "لجنة نادي القرن اختارت الأهلي اعتماداً على تقييم وضعناه منذ 1994 عندما احتفلنا بمرور 30 سنة على بطولات الكاف".

كما فجر مصطفى مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقاً مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أنه ساهم مع عبد الأحمد جمال الدين وزير الشباب والرياضة الأسبق في مشاركة نادي الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بالرغم من مخالفة ذلك للائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "المقاولون وقتها كان يرغب في البطولة لكنه ولأسباب دفعتنا لمشاركة 3 أندية للكرة المصرية في البطولة استطاع عبد الاحد جمال الدين في اقناع الاتحاد الافريقي وقتها بمشاركة الزمالك وحقق البطولة في نفس النسخة".

أضاف مصطفى مراد فهمي: "الفريق عبد العزيز مصطفى كان لا يجد منافساً على منصب رئيس كاف، وسينجور السنغالي يحاول اثناء احمد ولد يحيي عن سباق الترشح لرئاسة كاف المقبلة، كما أن هاني أبو ريدة تراجع عن الترشح في انتخابات لرئاسة كاف لأسباب معينة".

وشدد مصطفى فهمي: "جياني أنفانتينو كان له دور كبير في انتخابات كاف 2017 التي تولى فيها أحمد أحمد مسئولية رئاسة كاف".