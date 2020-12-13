شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاحد الموافق 13 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الاهلى ومصر المقاصة على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة المعروفة عن ديربى القناة.

ويفتش على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى عن استكمال صحوة الموسم الماضى بعدما أنهى البطولة في المركز السابع محققاً خمسة انتصارات متتالية حولت الفريق من المنافسة على البقاء للمركز السابع، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى لمصالحة جماهيره الغاضبة من ضياع مجد الدراويش الذى قدم أسوأ مواسمه الموسم الأخير ببطولة الدوري متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى.

موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة

تقام مباراة الاهلى ومصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلي ، مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضي بعدما توّج بالدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا عل حساب منافسه التقليدي الزمالك ثم كأس مصر .

ويرغب الأهلي في تحقيق بداية قوية في مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً في ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومي الذي دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلي تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفي ظل إمتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

في المقابل ، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوي أمام البطل في ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي في ظل إمتلاك الفريق الفيومي عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفني للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الاهلي .

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.