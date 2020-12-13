كريم حافظ يصنع هدفًا في فوز مالاتيا سبور الكاسح على فناربخشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ساهم المصري كريم حافظ ظهير نادي مالاتيا سبور في فوز فريقه خلال مواجهة فناربخشة، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري التركي.
وشارك حافظ في المباراة كأساسي وحصل على بطاقة صفراء بعد مرور 45 دقيقة، قبل أن يصنع الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 48.
وجاء الهدف الثالث بعد تنفيذ كريم حافظ لكرة ثابتة نحو منطقة لجزاء، ليقابلها البوروندي يوسف نداييشيمي برأسية داخل الشباك.
ورفع مالاتيا سبور رصيده إلى النقطة 16 ليحتل المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد فناربخشة عند 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ألانيا سبور وجالاتا سراي.
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