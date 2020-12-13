أشرف قاسم: تحويل مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إن مستحقات لاعبي فريقه المتأخرة سيتم صرفها خلال ساعات قليلة قادمة.

وأضاف قاسم في تصريحات عبر قناة صدى البلد، أن عدم وجود أي مشكلة في تجديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق.

وتابع: "فرجاني ساسي اختار راحته النفسية، اللاعب يشعر بالراحة معنا ومع جماهير الزمالك ويحب الفريق".

وأكمل: "وكيل ساسي هو من أكد أن اللاعب سيجدد تعاقده وأنه قد تم الاتفاق على كل شيء، وهذا أكبر دليل على بقاءه، وليس نحن من أكد ذلك".

واستطرد: "الأموال وصلت إلى حسابات نادي الزمالك في البنك بشكل طبيعي، ومستحقات اللاعبين المتأخرة سيتم صرفها خلال ساعات".

وأتم: "مع بداية يوم الأحد وعمل البنوك ستنتقل الأموال إلى أرصدة اللاعبين بشكل طبيعي".