فرج عامر يكشف كواليس لقاء " ميدو والخطيب"

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تفاصيل إلتقاط أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج

"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللقاء كان غير مرتب وكان مجرد صدفة، وميدو باس دماغ محمودالخطيب ودماغ حسن حمدي".

وتابع: "ميدو قال أنه زملكاوي جدًا ويحترم الزمالك والأهلي والزمالك أخوات وحبايب واللقاء لم يطول أكثر من 5 دقائق".

وتعرض احمد حسام ميدو لانتقادات واسعة بعدما نشر عبر حسابه بتويتر تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.