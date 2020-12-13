مدحت العدل يكشف موقفه من انضمام "أحمد وأمير" مرتضى لقائمة الانتخابية بالزمالك

قال الكاتب والسناريست مدحت العدل، المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، إنه حسم موقفه بالترشح على رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد مدحت العدل في تصريحات عبر برنامج

"نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاحفي منصب الرئيس لنادي الزمالك".

وعن تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير في قائمته الانتخابية، شدد: "أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية".

واعلن مدحت العدل رجل الاعمال والسيناريست المصري عزمه خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة بنادي الزمالك.