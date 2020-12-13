عصام مرعي : أحمد الشيخ غير مؤهل للعب في الزمالك وشيكابالا أفضل منه

علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على قرار تراجع إدارة نادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا.
وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمدالشيخ أساء لنادي الزمالك وأنا لو صاحب قرار لن أتعاقد معه وإدارة الزمالك قرارها صحيح في التراجع عن التعاقد معها".
وتابع: "أحمد الشيخ لو فيه الخير مكنش الأهلي استغنى عنه مجانًا ومستوى أحمد الشيخ
وأتم: "هناك لاعبين في نادي الزمالك أفضل من أحمد الشيخ بكثير ومش هقولك أشرف بن شرقي أو زيزو، ولكن شيكابالا أفضل منه".
وكانت إدارة الزمالك قد أتمت اتفاقا مع أحمد الشيخ للانضمام للنادي، لكن إدارة الأبيض تراجعت بسبب غصب جماهير الزمالك من تصريحات من اللاعب ضد الزمالك اثناء انتقاله للنادي الاهلي.
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