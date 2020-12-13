عصام مرعي: " لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه "

علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي تعرض لها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، بعد تصويره مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد عصام مرعي في تصريحات

عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو شفت محمود الخطيب في مكان عام سأقوم بالتصور معه لأنه أسطورةمن أساطير النادي الأهلي". وتابع: "اللجان الاليكترونية سبب التعصب بين الجماهير فى الفترة الأخيرة".

وكان أحمد حسام ميدو قد نشر صورة رفقة محمود الخطيب رئيس النادي عبر حسابه الشخصي بتويتر، لتنهال عليه الانتقادات من جماهير الزمالك، كما ان امير مرتضى منصور انتقد تصرف ميدو.